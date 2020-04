DALLE 21:45 Questa sera gli ex Capitani Reggenti ospiti a Close Up

Questa sera gli ex Capitani Reggenti ospiti a Close Up.

Prosegue il ciclo speciale di Close Up che si collega nelle case degli italiani e dei sammarinesi in tempo di emergenza sanitaria. Alle 21:45 gli ex Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni si collegheranno con il Dg Carlo Romeo. Alle 22:05 Gianmarco Morosini ragionerà sugli scenari geopolitici dell'emergenza sanitaria assieme a Igor Pellicciari, Docente di Relazioni Internazionali.

