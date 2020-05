Prosegue con un doppio appuntamento serale il ciclo di puntate speciali di Close Up che entra nelle case degli italiani e dei sammarinesi in tempo di emergenza sanitaria. Con il Dg Carlo Romeo si collegherà alle 20:05 il Procuratore Speciale per la Gestione del Kursaal Stefano Raggi e alle 20:30 la giornalista e scrittrice Eugenia Romanelli.

