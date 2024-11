AMAZON Questione Amazon: la risposta del PDCS a Domani - Motus Liberi "Siamo pronti a collaborare con tutte le forze politiche"

Questione Amazon: il PDCS, in risposta alle accuse di Domani – Motus Liberi, dice di non aver mai ostacolato l'arrivo di aziende internazionali come la stessa Amazon AWS nel territorio sammarinese, ma piuttosto ha espresso preoccupazione affinché i dati dei sammarinesi fossero gestiti con le massime garanzie di sicurezza e nel rispetto della sovranità nazionale.

Il PDCS ritiene che San Marino debba concentrarsi sull'azione concreta, seguendo gli standard digitali europei. È stato sviluppato il sistema di identità digitale insieme ad ASI: il lavoro collettivo mira a garantire che la normativa risponda alle reali esigenze del Paese e delle imprese nel settore ICT.

L'introduzione dell'identità digitale – sottolineano - ha portato un grande abbattimento dei costi amministrativi, come in Estonia, dove sono stati risparmiati circa 2,2 miliardi di euro all'anno. Il PDCS si dice pronto a collaborare con tutte le forze politiche, le associazioni e le aziende nazionali e internazionali che condividano l'obiettivo di far crescere San Marino nel panorama digitale europeo.

