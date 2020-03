ORE 15:15 Questo pomeriggio Close up speciale con l'avvocato Gloria Giardi

Il diritto di famiglia al centro della puntata del ciclo speciale di Close Up che entra nelle case dei sammarinesi e degli italiani. In studio il Dg Carlo Romeo e in collegamento skype l'avvocato sammarinese Gloria Giardi. La puntata andrà in onda oggi alle 15:15 su San Marino RTV.



