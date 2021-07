SPETTACOLI Quinta edizione della Festa del Castello di Fiorentino: weekend tra cibo e spettacoli

Dal 23 al 25 luglio, in Piazza XII Ottobre si è svolta la quinta edizione della Festa del Castello di Fiorentino, dove il cibo è stato il protagonista. Presenti, infatti, LOVErie (piada e cassoni), LOTDOG (hot dog e fritto), Il Veliero (pesce), Lyuke Bakery (dolci artigianali), Lo Scarrozzino (olive ascolane -arrosticini della tradizione abruzzese), La Carretta (pizza – hamburger – gelato e frutteria), DAURLOO ( dolci e specialità argentine), nonché la prestigiosissima birra artigianale del Birrificio Collesi di Apecchio.

Inoltre, numerosi spettacoli tra cui: il concerto “La Fisarmonica fra Casadei e Piazzolla”, la tradizione folkloristica del ballo liscio con l’orchestra Amarcord, l’apertura dei truck, Gli Aironi per il tributo ai Nomadi, Funky Gallo per il tributo a Zucchero per rivivere e vivere la musica indimenticabile del grande Zucchero Fornaciari, da poco salito in Repubblica per salutare e riconoscere il grande amico Fabrizio leader del gruppo; l'apertura dello Street Food Truck, YUMA & ZIBA , pronti ad intrattenere i presenti, E-BIKE Experience con il loro programma di test e-bike, San Marino Experience con il loro trekking della Luna Piena, la Ruota della Fortuna con ricchi premi, oppure gli amici della Fondazione Centro Anch’io, quelli delle 5R: “ama il riuso” ed il loro circuito di macchinine elettriche, l’associazione Mici Randagi Watamu Kenia, per passare poi dalle caricature stupende di Alessandro Giardi ed ancora agli amici di MiniLab bioprofumeria.



