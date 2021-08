L'EPIDEMIA A SAN MARINO Rabini (Iss): "Al momento a rischiare di più il ricovero sono i non vaccinati" Secondo il direttore sanitario è difficile fare previsioni per l'autunno. La variante Delta predominante anche in territorio

Il numero totale di persone contagiate a San Marino da inizio pandemia alla mezzanotte di ieri è 5.194, di cui 75 positivi tuttora attivi, 90 decessi e 5.029 guarigioni. Attualmente i ricoverati in ospedale sono 4, nel reparto isolamento, 69 quelli seguiti a domicilio, di cui 5 in Italia. Nell'ultima settimana sono stati eseguiti 1.012 tamponi. Dunque, a che punto è l'epidemia a San Marino? Certo è difficile prevedere cosa accadrà in autunno, la situazione muta rapidamente. Da oggi il rilascio delle tessere di avvenuta vaccinazione e l'attivazione del fascicolo sanitario elettronico avviene nell'atrio dell'ospedale di Stato, tutti i giorni feriali dalle 9 alle 13. Sammarinesi alle prese anche con l'esenzione da Green Pass in Italia, suddivise abbastanza equamente le segnalazioni tra chi non ha avuto problemi e chi si è trovato a dover spiegare, senza successo, che San Marino è esentato fino al 15 ottobre.

Nel video l'intervista a Sergio Rabini, direttore sanitario Istituto sicurezza sociale

