L'EPIDEMIA IN TERRITORIO Rabini (Iss): "Cure a domicilio per il Covid, non ci siamo mai limitati alla vigile attesa" Il direttore sanitario ribadisce come vengano utilizzate le terapie mediche indicate dall'Istituto di Sanità e Aifa

Con 5 nuovi positivi da ieri, una guarigione, 60 positivi attivi di cui 57 seguiti a domicilio e tre ricoverati, di cui uno in intensiva, la situazione contagi a San Marino è sostanzialmente stabile, conferma il direttore sanitario dell'Istituto sicurezza sociale. L'Istituto, conclude, si tiene pronto per una eventuale recrudescenza dell'epidemia, in autunno.

Nel video l'intervista a Sergio Rabini, direttore sanitario Istituto per la sicurezza sociale

