BANCO FARMACEUTICO ONLUS Raccolta del farmaco: il cuore dei sammarinesi è sempre più grande Tanti i farmaci donati anche in questa edizione

Un piccolo gesto per fare la differenza per chi ne ha bisogno: è il significato racchiuso nelle Giornata della raccolta del Farmaco. Oggi è stato l'ultimo giorno disponibile per donare. Come ogni anno San Marino ha risposto presente. A dare il buon esempio nei giorni scorsi il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni e il direttore generale dell'ISS Sergio Rabini che hanno donato e invitato i cittadini a compiere un gesto dal grande significato.

"La gente conosce il gesto, ormai aderisce anche spontaneamente - afferma Marina Corsi, delegata Banco Farmaceutico per San Marino - però l'invito è quello di continuare a donare, proprio perché, come ci ricorda lo slogan del Banco Farmaceutico, nessuno debba scegliere se mangiare o curarsi".

Nel servizio l'intervista a Marina Corsi (Delegata Banco Farmaceutico per San Marino)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: