Raccolta del farmaco: Mularoni e Rabini donano medicinali e invitano la cittadinanza a partecipare

Domani terminano le giornate della raccolta del farmaco, e ognuno di noi può ancora fare la differenza per chi ne ha bisogno. Sul Titano, poi, c'è un vantaggio in più: ad ogni acquisto, si ottiene una ricarica SmaC del 5%. A dare il buon esempio il Segretario alla Sanità Mariella Mularoni e il Direttore Generale dell'ISS Sergio Rabini, che si sono recati in una delle farmacie che aderiscono, non solo per donare ma anche per lanciare un appello ai cittadini, invitandoli ad un piccolo gesto dal grande significato. Il cuore dei sammarinesi è grande, hanno sempre partecipato alla raccolta, tanto che negli ultimi anni le farmacie del Titano si sono attestate ai primi posti tra i circa 5000 esercizi italiani che partecipano all’iniziativa promossa dal Banco Farmaceutico, e che gode dell’Alto Patrocinio della Reggenza e dell’intero Congresso di Stato. Si può donare farmaci senza ricetta nelle tre farmacie principali della Repubblica: Borgo, Cailungo e Serravalle.