Raccolta differenziata: una nuova app per aiutare i cittadini di Città, Montegiardino e Faetano Utilizzando la geolocalizzazione, sarà utile anche quando ci si sposta per lavoro o vacanza.

Per rendere la raccolta differenziata più semplice, ATI Cooperativa Trasforma, in occasione dell’avvio del nuovo servizio dal 3 aprile 2023, propone e consiglia l'utilizzo gratuito di “Junker”, l’app che in più di 1800 comuni italiani ogni giorno aiuta oltre 2 milioni e mezzo di persone a gestire in modo corretto i propri rifiuti. Per iniziare a usare Junker, basta scaricare l’app sul proprio smartphone. Da quel momento i cittadini di San Marino Città, Montegiardino e Faetano avranno a disposizione un vero e proprio tutor personale, che li aiuterà a differenziare senza errori. In caso di dubbi, basta inquadrare il codice a barre dell’imballaggio o, se non presente, scattare una foto al prodotto, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. Utilizzando inoltre la geolocalizzazione, sarà utile anche quando ci si sposta per lavoro o vacanza. Il riconoscimento degli imballaggi è solo uno dei tanti servizi di “Junker”: al suo interno si trovano, fra le altre cose, il calendario aggiornato di raccolta e quiz per imparare a differenziare e a ridurre i propri rifiuti. Sarà anche possibile ricevere messaggi diretti dai gestori del servizio.

