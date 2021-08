CORONAVIRUS Raccolta fondi per una nuova "stanza degli abbracci" al Colore del Grano Emilia Romagna, dalla prossima settimana, per accedere all'ospedale, visitatori e caregiver dovranno avere il Green pass

L'ospedalizzazione dei non vaccinati è 7 volte più alta: dal rapporto dell'Istituto superiore di sanità la conferma di quanto già detto dai responsabili Iss a San Marino. Lo avevano già detto i responsabili Iss: in termini assoluti c'è sostanziale parità di contagio tra vaccinati e non, ma percentualmente, è talmente alto il numero dei vaccinati, che quelli che non lo sono hanno possibilità di contagio otto volte maggiore. In Italia il rapporto dell'Istituto di sanità ha verificato come tasso di ospedalizzazione degli ultimi 30 giorni per i non vaccinati sia stato oltre sette volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo, e purtroppo nell'ultima settimana è aumentata anche l'incidenza dei contagi da Covid fra i bambini nella fascia 0-9 anni.

A San Marino, dove dall'Iss arriva la puntualizzazione che tutti i medici attualmente in servizio sono vaccinati, prosegue anche la raccolta fondi per realizzare una stanza degli abbracci, per contatti senza rischio, anche al Colore del Grano.

In Italia il ministero dell'Istruzione ha inviato una nota a dirigenti e coordinatori didattici e sindacati per dire che il Green pass dovrà essere esibito da tutto il personale scolastico. E' di 7.188 l'incremento odierno sui contagi (incidenza 2,8%), lieve aumento di terapie intensive (+3), 68 in più i ricoveri. 34 le vittime.

In Emilia Romagna dalla prossima settimana cambiano le regole di accesso agli ospedali e ai pronto soccorso: tutti i visitatori e i caregiver dei pazienti ricoverati, a esclusione dei reparti Covid, per poter accedere ai reparti ospedalieri e alle aree di ristoro e caffetteria dovranno esibire la certificazione verde Covid-19. In Regione sono 765 i nuovi positivi, il tasso di incidenza è del 2,8%. 2 in più le terapie intensive, lieve calo invece per i ricoveri ordinari (-3). 4 i decessi, a Rimini 69 i casi in più (28 sintomatici).

