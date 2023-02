Raccolta rifiuti, CSdL: "Serve un progetto chiaro e coerente"

L'ultima soluzione discussa dal Governo sulla raccolta dei rifiuti prevede un sistema da applicare su tutto il territorio sammarinese con porta a porta per organico e indifferenziato mentre vetro, carta, plastica ed eventualmente metallo saranno raccolti nelle isole ecologiche con cassonetti.

Sul tema interviene la CSdL che chiede chiarezza: “Non c'è mai stata a monte una pianificazione a lungo termine del servizio – fa notare William Santi, Segretario Confederale CSdL – ogni maggioranza ha adottato una diversa strategia, serve chiarezza”.

Importante anche promuovere una campagna di informazione alla cittadinanza per sensibilizzare la corretta gestione della raccolta differenziata. “Serve un progetto coerente – rimarca Santi – che abbia la finalità di valorizzare concretamente i rifiuti”.

"A me sembra paradossale - afferma Giuliano Tamagnini - il fatto che un tema come quello della raccolta, che non è una questione di carattere ideologico e politico, lo riusciamo a trasformare in una situazione ideologica".

Nel servizio le interviste a William Santi (Segretario Confederale CSdL) e Giuliano Tamagnini (CSdL)