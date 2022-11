COLLETTA ALIMENTARE Raccolte 12 tonnellate, Contucci: "Gesto di speranza per la società sammarinese attraversata da divisioni"

Nonostante il periodo difficile, segnato da crisi energetica, inflazione e incertezza, non mancano i gesti solidali. E' un successo anche l'ultima edizione della Colletta Alimentare che, nel weekend, ha visto impegnati oltre 200 volontari in 19 supermercati del territorio. Più di 5mila le persone che hanno donato, per un totale di 12mila chili raccolti: l'equivalente di 24mila pasti. Piccoli gesti da parte di ognuno che donano, come spiegano gli organizzatori, “uno spiraglio di positività nell'ambito di vite segnate dalla fatica, contribuendo a costruire una società più solidale e umana”. Un primo quantitativo di alimenti sarà consegnato nei prossimi giorni alla Caritas sammarinese, per poi proseguire con le forniture lungo tutto l'anno.

In Italia sono state donate 6.700 tonnellate in 11mila supermercati. Preoccupanti i dati relativi alla povertà. Negli ultimi mesi nell'intera penisola, spiega il Banco Alimentare, sono aumentate di 85mila unità le persone che si sono rivolte alle strutture legate all'organizzazione: sono 1milione e 750mila gli assistiti totali. Tante le chiamate e i messaggi di aiuto ricevuti dalla fondazione italiana negli ultimi giorni da persone che chiedevano con urgenza cibo per poter sopravvivere.

Nel servizio, l'intervista a Remo Contucci - Consigliere Banco Alimentare Emilia-Romagna

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: