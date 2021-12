POESIE "Radghi": l'opera in DVD di Checco Guidi per raccontare le radici di San Marino 31 poesie in un video che vanno a formare una vera e propria guida tra i luoghi e le tradizioni di San Marino. Parte del ricavato della vendita dei DVD sarà devoluto alla Fondazione Centro Anch'Io.

Un progetto realizzato per ricordare, soprattutto ai più giovani, le radici e i valori del territorio sammarinese. È questo l'obiettivo con cui è nato il DVD del poeta dialettale sammarinese Checco Guidi “Radghi, alla ricerca della memoria perduta”. Una vera e propria guida in poesia tra i luoghi e le tradizioni di San Marino.

"Avevo da tempo quest'idea - spiega Checco Guidi - di realizzare un video perché in questo modo le poesie, abbinate alle immagini dei luoghi di cui parlo, sono molto più trasmissibili ed immediate. Un opera realizzata soprattutto per i giovani, per ricordare le radici a cui siamo legati".

Molto importante anche il fine sociale dell'opera, parte del ricavato della vendita di queste raccolte in DVD sarà infatti utilizzato per aiutare la Fondazione Centro Anch'Io.

Nel servizio l'intervista a Checco Guidi (Poeta dialettale)

