Radio San Marino dedicherà un format di 6 puntate alla co-produzione della Comunità Radiotelevisiva Italofona Da domani "lo sport che fa bene"

Un racconto radiofonico che ci parla di inclusione, integrazione, ambiente, formazione, sostenibilità, dello sport e nello sport. Un progetto che ha coinvolto le radio della Comunità e che prevede in ogni puntata tre contributi prodotti da emittenti membri della Comunità Italofona, nel segno della cultura e della lingua italiana. Si parte domani e domenica, alle 14.30 e sempre alla stessa nei due weekend successivi, 14 e 15, 21 e 22 agosto Michele Valente, curatore per San Marino RTV de “lo sport che fa bene”. In ogni puntata andranno in onda tre contributi prodotti da emittenti membri della Comunità, intervallati da musica italiana.

Nella prima puntata, incentrata sul tema calcio e comunità, San Marino RTV pone l’accento sulla funzione aggregativa della nazionale di calcio sammarinese e sulle buone pratiche promosse dalla Federazione Sammarinese Sport Speciali. RSI - Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana parla di Lugano, dove il progetto della costruzione del nuovo polo sportivo del capoluogo ticinese è diventato tema referendario visto il notevole impatto ambientale. Dall’Argentina, RAE - Radiodifusión Argentina al Exterior intervista alcune componenti de Las Martas, squadra di calcio femminile, collettivo LGTBIG+, per il quale il calcio è uno strumento politico per contestare e debellare gli stereotipi.

Nel video l'intervista a Michele Valente, giornalista curatore per San Marino RTV de "Lo sport che fa bene"

