Radio San Marino dedicherà un format di tre puntate alla nuova co-produzione della Comunità Radiotelevisiva Italofona “La festa della Comunità”, a cura del giornalista Michele Valente

In onda a partire da sabato 8 alle 13.30 e alla stessa ora sabato 15 e 22 gennaio. In ogni puntata quattro contributi realizzati delle emittenti della Comunità, intervallati da musica italiana. Nella prima puntata, dedicata ai 700 anni dalla morte di Dante, si ripercorrono alcuni degli eventi organizzati in occasione della XXI edizione della Settimana della lingua italiana nel mondo (18-24 ottobre 2021). Il servizio a cura di Rai Alto Adige tratterà di alcuni momenti salienti del Convegno “Infinito Dante”, svoltosi lo scorso 22 ottobre presso la Casa delle Letterature a Roma. Radio ICN New York propone un’intervista ad uno dei relatori dell’evento, il giornalista Ernesto Assante, che discute dell’eredità dantesca nella canzone italiana contemporanea. Rai Radio 3 presenta un’intervista dello scrittore Paolo di Paolo al linguista Giuseppe Antonelli. Nel contributo della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana si racconta della competizione “a colpi di versi” tra Italia e Svizzera, nella seconda edizione del poetry slam “La Vita nuova anDante con moto”. Il tema della seconda puntata è la visita delle emittenti della CRI presso il Palazzo del Quirinale. Rai Sardegna e Radio Romania Internazionale raccontano alcune curiosità e aneddoti che riguardano la “casa degli italiani”.

Rai Sicilia propone un’intervista alla giornalista Ilaria Grillini, autrice del libro Elisabetta la regina. La lunga storia d’amore che lega i Windsor al nostro Paese (Rai Libri, 2021). Il servizio di Radio Fiume parla del Reggimento Corazzieri, introducendo il tema delle guardie d’onore al centro della terza puntata.

Nell’ultima puntata si racconta della visita delle emittenti della Comunità presso la Caserma del Reggimento Corazzieri a Roma. Il contributo della San Marino Rtv mette a confronto funzioni e simboli della guardia d’onore del Presidente della Repubblica Italiana con la Guardia del Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino. Radio Vaticana racconta la visita al maneggio della Caserma e le pratiche di addestramento dei cavalli, mentre Radio Atene parla dello storico rapporto tra il marchio Moto Guzzi e il Reggimento Corazzieri. Infine, Rai Friuli Venezia Giulia va alla scoperta del legame tra questo corpo dell’Arma dei Carabinieri e un particolare territorio di origine, in occasione dell’inaugurazione, il 24 ottobre 2021 a Muzzana del Turgnano, in provincia di Udine, del primo monumento dedicato ai Corazzieri in Italia.

Nel video l'intervista a Michele Valente, giornalista e curatore per San Marino Rtv della co produzione.

