Radio San Marino: parte Saturday Morning Live, nuovo programma con Federico Vespa e Valentina Monetta

Nuovo programma, nuova coppia di conduttori a Radio San Marino: Federico Vespa e Valentina Monetta in “Saturday Morning Live”: show radiofonico in onda ogni sabato alle 9,30. Il debutto on-air il 6 marzo. Ogni settimana temi diversi da trattare, con Mirco Zani alla regia e in voce, insieme, ovviamente, a molta musica.

Nella prima puntata non si poteva non parlare di Sanremo. Spazio anche allo Eurovision Song Contest: evento che la cantante sammarinese conosce bene, avendo partecipato più volte alla gara in rappresentanza di San Marino.

Nel servizio, le interviste ai conduttori Federico Vespa e Valentina Monetta