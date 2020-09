“Radio Tutti” in finale al Prix Italia, Ciavatta: “Un buon progetto di inclusione”

Roberto Ciavatta

Parla di un “risultato bellissimo”, il Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta che si complimenta con la Radiotelevisione di Stato per la trasmissione radiofonica “Radiotutti”, gestita completamente da ragazzi con disabilità, selezionata in finale al Prix Italia. “Esempio di come l'inclusione passa anche da progetti di questo tipo – dice Ciavatta – grazie alla attività e allo sforzo di ideazione di un format che mi auguro possa avere un buon riscontro all'interno del Prix”. Con il Segretario Ciavatta, anche un riflessione sulla gestione delle disabilità in territorio con la pandemia: “Un tema delicato – dice - perché tratta delle persone più fragili e soprattutto con rischio maggiori in momenti come quelli della pandemia. A questo sono dovute una serie di politiche che abbiamo attuato a partire dalla fase del lockdown, per dare tutela e massima garanzia possibile di salute per questa categorie. C'è tanto da fare - aggiunge, garantendo massimo impegno da parte della Segreteria: “le soluzioni non saranno immediate, richiedono tempo e lavoro, ma c'è l'assoluto impegno di rispondere a questo bisogno, trattandosi della fascia più delicata della nostra popolazione”.

Nel video, l'intervista al Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta