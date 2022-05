Radio Tutti torna domani alle 10.00 su Radio San Marino

Come ogni ultimo giorno del mese i ragazzi insieme ad Anna Gaspari e IROL, proporranno una programmazione energica, frizzante con speaker speciali. Radio Tutti e il progetto dedicato all'integrazione di ragazzi con disabilità nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici avviato nel 2015 come progetto pilota e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.

Alla vigilia di fine maggio i nostri conduttori speciali sono usciti dagli studi radiofonici per farci conoscere, con sketch ed interviste, due realtà dell'Iss: una storica, l'Atelier 'Le Mani' , dove attraverso laboratori per lo sviluppo delle competenze manuali, i ragazzi hanno l'opportunità di collaborare con le realtà produttive circostanti, l'altro di recente inaugurazione, lo Sportello Spazio Disabilità, nei locali della Casa La Rosa. Anche in questa puntata i giovani protagonisti dimostrano la dimestichezza maturata in questo percorso con lo strumento radio, che li ha fatti diventare, anno dopo anno, veri e propri conduttori. Come è evidente dal lancio della puntata contenuto in questo video.