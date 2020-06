"Radio Tutti" torna dopo l'estate!

Ultima puntata della stagione ma anche la prima dopo lo stop causa emergenza coronavirus. “Radio Tutti” tornerà dopo l'estate ma oggi i ragazzi e le ragazze, insieme ad Anna Gaspari, si sono ritrovati all'aperto per registrare l'ultimo appuntamento in totale sicurezza. “Sono stati mesi non semplici - ci hanno raccontato – ma ora ci prepariamo all'estate”.