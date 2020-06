MUSICA "Radio Tutti" torna dopo l'estate! Ultima puntata della stagione per i ragazzi e le ragazze di Radio Tutti. Insieme ad Anna Gaspari ci hanno raccontato come hanno vissuto questi mesi di lockdown

Ultima puntata della stagione ma anche la prima dopo lo stop causa emergenza coronavirus. “Radio Tutti” tornerà dopo l'estate ma oggi i ragazzi e le ragazze, insieme ad Anna Gaspari, si sono ritrovati all'aperto per registrare l'ultimo appuntamento in totale sicurezza. “Sono stati mesi non semplici - ci hanno raccontato – ma ora ci prepariamo all'estate”.





I più letti della settimana: