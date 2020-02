Rafforzato lo scambio di comunicazioni tra Cure Primarie e Segreteria Esteri sui sammarinesi di rientro dalla Cina

565 le vittime nel mondo. In corso accertamenti per la positività su uno degli italiani rientrati da Wuhan, attualmente in osservazione alla Cecchignola. Mentre altri 35 italiani si trovano a bordo della nave da crociera in quarantena al largo del Giappone. Nessuno di loro però, fa sapere la Farnesina, risulta contagiato. "Ulteriori misure di prevenzione sui cittadini di ritorno dalle aree a rischio" sono state decise, nel frattempo, dal tavolo tecnico scientifico sul coronavirus riunito oggi al ministero della Salute.

Anche sul Titano in mattinata nuova riunione del gruppo per le emergenze sanitarie nel corso della quale si è fatto il punto sull'eventuale ritorno a San Marino di cittadini dalla Cina. Confermata la prassi fissata nell'incontro di due giorni fa: l’indicazione per gli assistiti ISS di rientro, resta quella di contattare il proprio medico di base oppure, dopo le 18, nei festivi e nel fine settimana, la Guardia Medica per ricevere le informazioni sanitarie necessarie caso per caso.

Al contempo è stata avanzata anche la richiesta alla Segreteria per gli Affari Esteri di comunicare immediatamente alla Direzione Cure Primarie i nomi dei connazionali in arrivo, in modo che possano essere contattati dagli operatori sanitari per fornire informazioni sul loro stato di salute e per riferire dove abbiano soggiornato negli ultimi 15 giorni. In queste ore non sono mancate le telefonate di cittadini all'ISS - dalla portineria dell'ospedale all'Authority sanitaria - oltre che ai numeri forniti dalle forze dell'ordine e della Protezione Civile.

Ad oggi, comunque, il rischio di diffusione del virus è molto basso. L'invito alla popolazione è alla calma.

Ascolta, in proposito, l'intervista ad Ivonne Zoffoli, Direttore del Dipartimento Ospedaliero.