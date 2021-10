Raggiunta la soglia di 1,5 milioni di visitatori ad Expo. San Marino festeggia quota 5mila ingressi in un solo giorno

L'affluenza non si è fatta fermare dalle ancora elevate temperature di Dubai e sia turisti stranieri che residenti hanno approfittato del ponte iniziato giovedì, con la ricorrenza dell'anniversario della nascita del profeta Eid-Milad un Nnabi, per garantirsi l'ingresso ad Expo. Che raggiunge così l'1,5 milioni di visitatori. Il padiglione San Marino ha retto il confronto con i più visitati, tra i quali Emirati Arabi Uniti, Italia, Stati Uniti e Svizzera, chiudendo il bilancio di venerdì a quota 5mila visitatori in una sola giornata. “Un numero importante che non vede precedenti - spiega il Commissario Generale per l'Expo Mauro Maiani - nella scorsa edizione di Expo Milano avevamo registrato queste affluenze molto più avanti. L'arrivo dell'alta stagione a Dubai è sicuramente traino promettente per consentire che i visitatori continuino ad aumentare in maniera esponenziale e non solo il weekend. Ci aspettiamo grandi risultati”.