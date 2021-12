Raggiunto accordo fra San Marino e Italia per il riconoscimento delle rispettive attività aeronautiche

Accordo tecnico di cooperazione tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) e l'Autorità per l'Aviazione civile della Repubblica di San Marino per l'implementazione e il riconoscimento delle attività aeronautiche svolte nei rispettivi Paesi. L'intesa - si legge in una nota -, firmata dal direttore generale Enac, Alessio Quaranta, e dal direttore generale dell'Autorità per l'Aviazione civile di San Marino, Marco Conti, impegna le due organizzazioni a una serie di compiti reciproci, tra i quali la pubblicazione di informazioni aeronautiche, l'accesso negli spazi aerei nazionali per attività aero-scolastiche, lo svolgimento delle funzioni ispettive delle due Autorità sia in territorio italiano che sammarinese, l'inserimento di San Marino nel Programma di sicurezza nazionale dell'aviazione civile e consulenti per perizie aeronautiche; scambio di informazioni e dati aeronautici. Il Titano è membro dell'Icao - Organizzazione internazionale della aviazione civile, e aderisce all'Ecac - European Civil Aviation Conference, l'organismo paneuropeo che riunisce le aviazioni civili dei 44 Paesi membri.

