EMILIA ROMAGNA Rai: Stefano Tura, nuovo direttore sede regionale, incontra Bonaccini

Rai: Stefano Tura, nuovo direttore sede regionale, incontra Bonaccini.

Il giornalista del Tg1 - a lungo corrispondente da Londra - e scrittore, Stefano Tura, è il nuovo direttore della sede Rai dell'Emilia-Romagna. Oggi l'incontro con il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. "Entrambi - si legge in una nota della stessa Regione - hanno convenuto sul ruolo fondamentale dell'informazione, compresa quella locale, così come dell'informazione regionale garantita dal servizio pubblico. In particolare, in una regione come l'Emilia-Romagna, dal forte tessuto socio-economico e dalle tante realtà territoriali, ognuna con eccellenze e peculiarità che meritano di essere raccontate. Dal presidente della Regione - si conclude la nota - gli auguri di buon lavoro a Tura per il nuovo incarico".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: