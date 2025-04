Rally Bianco Azzurro, le strade chiuse il 12 e 13 aprile

Vista la richiesta della Scuderia San Marino, per lo svolgimento della manifestazione “24° Rally Bianco Azzurro”, che si svolgerà nei Castelli di Serravalle, Acquaviva, Borgo Maggiore, Città di San Marino, Domagnano, Faetano, Montegiardino e Chiesanuova, con osservanza delle prescrizioni della Polizia Civile, resteranno chiusi i tratti stradali di seguito indicati nelle seguenti modalità:

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE CON DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE:

Strada Ca’ Rinaldo, Strada del Fosso, Strada del Marano – direzione San Marino, Strada Belmonte (fino ad incrocio con Strada Cando), parcheggio antistante civico n. 10 di Strada Belmonte, parcheggio antistante civico n. 21 di Strada del Marano (PROVA CORIANINO-MONTEGIARDINO): dalle ore 17.30 alle ore 23.00 di SABATO 12 APRILE 2025 (fascia oraria di transito riservata ai residenti dalle ore 20.30 alle ore 20.40) e dalle ore 8.00 alle ore 14.30 di DOMENICA 13 APRILE 2025 (fascia oraria di transito riservata ai residenti dalle ore 11.00 alle ore 11.30);

(fascia oraria di transito riservata ai residenti dalle ore 20.30 alle ore 20.40) e (fascia oraria di transito riservata ai residenti dalle ore 11.00 alle ore 11.30); Strada del Lavoro (da Strada delle Seriole a Strada La Venezia), Strada La Venezia fino a Strada dell’Olmeda: dalle ore 13.00 alle ore 17.30 di SABATO 12 APRILE 2025 (shakedown);

(shakedown); Strada la Venezia (dall’incrocio con Strada dell’Olmeda fino a Strada del Lavoro), Ponte dei Mulini, Strada del Lavoro (fino ad incrocio con Strada Prima Gualdaria), Strada Prima Gualdaria, Strada di Canepa (fino ad incrocio con Strada Monte Diodato) (PROVA LA CASA-CANEPA): dalle ore 7.30 alle ore 16.00 di DOMENICA 13 APRILE 2025 (fascia oraria di transito riservata ai residenti dalle ore 10.30 alle ore 11.00 e dalle ore 13.30 alle ore 13.45);

(fascia oraria di transito riservata ai residenti dalle ore 10.30 alle ore 11.00 e dalle ore 13.30 alle ore 13.45); Strada Borrana (a partire dalla LSM Med S.r.l. fino a incrocio con Strada Friginetto): dalle ore 13.00 alle ore 19.30 di DOMENICA 13 APRILE 2025 (parco chiuso finale);

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE CON DIVIETO DI SOSTA:

Piazza della Pace, Via del Dragone, Via Salice (fino ad incrocio con Via Dritta), Strada Scalbati: dalle ore 17.00 alle ore 22.30 di SABATO 12 APRILE 2025 (riordino);

(riordino); Via Giovanni di Biagio, Piazzale Vincenzo Terenzi: dalle ore 8.00 alle ore 15.00 di DOMENICA 13 APRILE 2025 (riordino);

(riordino); Parcheggio adiacente centrale elettrica in Via Fondo Ausa (di fronte ingresso San Marino Outlet Experience): dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di SABATO 12 APRILE 2025 (verifiche tecniche);

(verifiche tecniche); Strada Rovereta (da Via Monaldo da Falciano compresa Strada Ca’ Valentino), Strada degli Angariari (da bivio Strada dei Censiti civico n. 33, dalla rotonda con Strada Rovereta fino al bivio Strada degli Ascrittizi): dalle ore 7.00 di SABATO 12 APRILE 2025 alle ore 16.00 di DOMENICA 13 APRILE 2025 (parco assistenza);

(parco assistenza); Via Olivella (da bivio con Via Pietro Bembo), Piazza Bertoldi (lasciando corridoi di uscita per i residenti): dalle ore 12.00 alle ore 18.00 di DOMENICA 13 APRILE 2025 (arrivo);

I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati. Sarà garantito l’accesso da Via Ezio Balducci fino al sagrato della Chiesa per consentire l’accesso alla medesima per le celebrazioni eucaristiche. Sarà garantito l’accesso ai residenti di Via Rambaldi da Imola mediante un corridoio antistante il Centro di Formazione Professionale.