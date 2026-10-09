VIABILITÀ

RallyLegend 2026: ecco tutte le strade chiuse e gli orari dei divieti

Dall'8 all'11 ottobre la 24ª edizione della manifestazione. Tutte le chiusure, i divieti di sosta e le fasce di accesso per residenti e attività commerciali previste dall'ordinanza della Segreteria Affari Interni

RallyLegend 2026: ecco tutte le strade chiuse e gli orari dei divieti.

La 24ª edizione del RallyLegend, in programma dall'8 all'11 ottobre, comporta importanti modifiche alla viabilità su tutto il territorio. L'ordinanza n. 264/2026 della Segreteria di Stato per gli Affari Interni definisce nel dettaglio le strade interessate, gli orari delle chiusure e le deroghe previste per residenti, attività commerciali e autorizzati. Di seguito il quadro completo delle disposizioni che interessano i Castelli di Serravalle, Domagnano, Borgo Maggiore, Faetano, Città di San Marino, Chiesanuova e Fiorentino.

Le prime restrizioni sono scattate già venerdì 2 ottobre nell'area di Serravalle, mentre i provvedimenti proseguiranno, in alcune zone, fino a lunedì 12 ottobre. Per diverse strade interessate dal passaggio delle vetture sono previste deroghe e specifiche fasce orarie di transito riservate a residenti, attività commerciali e autorizzati.

Di seguito tutte le chiusure previste dall'ordinanza, con i relativi orari.

Serravalle e Domagnano


Borgo Maggiore, Faetano e Domagnano


Città di San Marino, Chiesanuova e Fiorentino


Le deroghe e i percorsi alternativi

L'ordinanza prevede, per numerose strade interessate dal passaggio delle vetture, che le chiusure possano protrarsi fino al transito dell'ultima auto, con eventuale slittamento massimo di 30 minuti in caso di imprevisti. In alcuni casi, la stessa possibilità di slittamento riguarda anche le fasce orarie di transito riservate a residenti e attività commerciali. I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati, come previsto dall'ordinanza della Segreteria di Stato per gli Affari Interni.

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