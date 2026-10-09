VIABILITÀ RallyLegend 2026: ecco tutte le strade chiuse e gli orari dei divieti Dall'8 all'11 ottobre la 24ª edizione della manifestazione. Tutte le chiusure, i divieti di sosta e le fasce di accesso per residenti e attività commerciali previste dall'ordinanza della Segreteria Affari Interni

RallyLegend 2026: ecco tutte le strade chiuse e gli orari dei divieti.

La 24ª edizione del RallyLegend, in programma dall'8 all'11 ottobre, comporta importanti modifiche alla viabilità su tutto il territorio. L'ordinanza n. 264/2026 della Segreteria di Stato per gli Affari Interni definisce nel dettaglio le strade interessate, gli orari delle chiusure e le deroghe previste per residenti, attività commerciali e autorizzati. Di seguito il quadro completo delle disposizioni che interessano i Castelli di Serravalle, Domagnano, Borgo Maggiore, Faetano, Città di San Marino, Chiesanuova e Fiorentino.

Le prime restrizioni sono scattate già venerdì 2 ottobre nell'area di Serravalle, mentre i provvedimenti proseguiranno, in alcune zone, fino a lunedì 12 ottobre. Per diverse strade interessate dal passaggio delle vetture sono previste deroghe e specifiche fasce orarie di transito riservate a residenti, attività commerciali e autorizzati.

Di seguito tutte le chiusure previste dall'ordinanza, con i relativi orari.

Serravalle e Domagnano

Dalle 14:00 di venerdì 2 ottobre alle 24:00 di lunedì 12 ottobre: chiusura dell'intera area di Piazzale Giovanni Paolo II , compresa l'area retrostante la palestra Casadei.

chiusura dell'intera area di , compresa l'area retrostante la palestra Casadei. Dalle 8:00 di lunedì 5 ottobre alle 24:00 di domenica 11 ottobre: chiusura di Via Rancaglia , dall'incrocio con Strada La Ciarulla (distributore IP) fino all'incrocio con Via Ponte Mellini; Via Barone Pierre de Coubertin , compresa l'intera area del parcheggio dello Stadio di Serravalle; Parcheggio CONS , nelle zone antistante e retrostante la palestra Casadei; Parcheggio Multieventi , nelle zone antistante e retrostante il Multieventi Sport Domus; parcheggio adiacente alla rotonda tra Strada La Ciarulla e Costa del Bello, limitatamente alla parte di proprietà pubblica. In Via Rancaglia è sempre consentito il transito ai residenti muniti di pass.

chiusura di , dall'incrocio con Strada La Ciarulla (distributore IP) fino all'incrocio con Via Ponte Mellini; , compresa l'intera area del parcheggio dello Stadio di Serravalle; , nelle zone antistante e retrostante la palestra Casadei; , nelle zone antistante e retrostante il Multieventi Sport Domus; parcheggio adiacente alla rotonda tra Strada La Ciarulla e Costa del Bello, limitatamente alla parte di proprietà pubblica. Dalle 00:00 di mercoledì 7 ottobre alle 24:00 di domenica 11 ottobre: chiusura del parcheggio antistante e retrostante la mensa in Costa del Bello e del parcheggio della Palestra Ex Mesa in Strada La Ciarulla.

chiusura del parcheggio antistante e retrostante la mensa in e del parcheggio della in Strada La Ciarulla. Dalle 18:00 di mercoledì 7 ottobre alle 19:00 di domenica 11 ottobre: chiusura di Strada La Ciarulla (dal bivio Costa del Bello al bivio Strada Acquasalata), Strada Acquasalata (ad eccezione dei residenti della stessa), zona industriale La Ciarulla, Strada dell'Assenzio, Via dei Cerri, Via dei Giacinti, Strada La Ciarulla, Strada Bulumina, Strada Borrana e Strada Acquasalata (da Strada La Ciarulla al bivio con Strada Cardio). Le limitazioni resteranno in vigore comunque fino al transito dell'ultima vettura, con eventuale slittamento massimo di 30 minuti in caso di imprevisti. Il transito è consentito a residenti, aziende e autorizzati fino alle 19:00 di mercoledì 7 ottobre e dalle 7:30 alle 19:00 nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre.

chiusura di (dal bivio Costa del Bello al bivio Strada Acquasalata), (ad eccezione dei residenti della stessa), zona industriale La Ciarulla, e (da Strada La Ciarulla al bivio con Strada Cardio). Le limitazioni resteranno in vigore comunque fino al transito dell'ultima vettura, con eventuale slittamento massimo di 30 minuti in caso di imprevisti. Dalle 10:00 di giovedì 8 ottobre alle 18:30 di domenica 11 ottobre: chiusura di Strada La Ciarulla , nell'intero tratto dalla rotatoria Guidi alla zona industriale La Ciarulla, e di Costa del Bello . Via Olnano viene trasformata in senso unico in direzione monte-mare fino al bivio con Via Abate Stefano. Consentito il transito a residenti e attività commerciali attraverso Strada Friginetto .

chiusura di , nell'intero tratto dalla rotatoria Guidi alla zona industriale La Ciarulla, e di . viene trasformata in senso unico in direzione monte-mare fino al bivio con Via Abate Stefano. Consentito il transito a residenti e attività commerciali attraverso . Dalle 10:00 di giovedì 8 ottobre alle 18:30 di domenica 11 ottobre: modifiche alla circolazione in Via Carlo Padiglione , nel parcheggio sottostante il cimitero e nella galleria Serravalle , con transito a senso unico monte-mare, inibizione del semaforo e divieto di accesso da Via P. Bembo e Via F. Biondo. È consentito il transito a residenti, attività commerciali, autorizzati e per l'accesso al cimitero.

modifiche alla circolazione in , nel parcheggio sottostante il cimitero e nella , con transito a senso unico monte-mare, inibizione del semaforo e divieto di accesso da Via P. Bembo e Via F. Biondo. È consentito il transito a residenti, attività commerciali, autorizzati e per l'accesso al cimitero. Dalle 15:00 di giovedì 8 ottobre alle 3:00 di venerdì 9 ottobre: chiusura di Strada La Ciarulla , dall'intersezione con la rotatoria Guidi al bivio con Strada Friginetto, Costa del Bello e dell'intero parcheggio della mensa di Costa del Bello. Il transito per residenti e attività commerciali attraverso Strada Friginetto è consentito fino alle 18:00. Agli autocarri di portata superiore a 35 quintali è consentito il transito attraverso Strada La Ciarulla fino alle 18:00.

chiusura di , dall'intersezione con la rotatoria Guidi al bivio con Strada Friginetto, e dell'intero parcheggio della mensa di Costa del Bello. Il transito per residenti e attività commerciali attraverso Strada Friginetto è consentito fino alle 18:00. Dalle 18:00 di giovedì 8 ottobre all'1:30 di venerdì 9 ottobre: chiusura della rotonda di Strada Cardio , di Strada Cardio (dal bivio con Via Guardia di Rocca a Via Vitalis di Giovanni) e di Via Gregorio Castaldio .

chiusura della , di (dal bivio con Via Guardia di Rocca a Via Vitalis di Giovanni) e di . Dalle 9:00 alle 21:15 di sabato 10 ottobre: chiusura di Strada Ca' Morri, Strada Fondo Rio, Via N. Tommaseo (da Strada Lamaticcie a Via dei Dativi), Via dei Dativi (da Via N. Tommaseo a Via Vitalba), Strada di Valgiurata, Strada di Paderna (da Strada di Monte Olivo a Via dei Dativi), Strada delle Serrate, Strada Paradiso, Via F. Flora (da Via C. Levi a Strada di Monte Olivo) e Strada di Monte Olivo (da Via F. Flora a Via Fosso del Rancione, ad esclusione degli autorizzati). Le chiusure resteranno in vigore comunque fino al transito dell'ultima vettura, con eventuale slittamento massimo di 30 minuti in caso di imprevisti. Il transito per residenti e attività commerciali è consentito fino alle 11:30 e nella fascia dalle 15:50 alle 16:20, con possibile slittamento massimo di 30 minuti.



Borgo Maggiore, Faetano e Domagnano

Dalle 12:00 alle 15:00 di mercoledì 7 e venerdì 9 ottobre: chiusura di Strada del Fosso , dal bivio con Strada del Marano fino al civico 82, piazza compresa. È sempre consentito il transito a residenti e attività commerciali.

chiusura di , dal bivio con Strada del Marano fino al civico 82, piazza compresa. Dalle 7:00 alle 16:30 di venerdì 9 ottobre: chiusura di Strada Ca' Barigone, Strada dei Laghi, Strada dei Bugari (intero tratto), Strada di Casampino e Strada di San Michele , compreso il tratto di pertinenza del Castello di Serravalle. Chiusura comunque fino al transito dell'ultima vettura, con eventuale slittamento massimo di 30 minuti in caso di imprevisti. Il transito per i residenti è consentito fino alle 8:15 e nella fascia dalle 12:00 alle 12:30.

chiusura di (intero tratto), , compreso il tratto di pertinenza del Castello di Serravalle. Chiusura comunque fino al transito dell'ultima vettura, con eventuale slittamento massimo di 30 minuti in caso di imprevisti. Dalle 16:00 di venerdì 9 ottobre all'1:00 di sabato 10 ottobre: chiusura di Via Ranco (dal bivio con Via F. Fiori a Strada Nona Gualdaria), Strada Nona Gualdaria, Via Cà dei Lunghi (da Strada Nona Gualdaria a Via Cà dei Lunghi n. 195), Via Auloceto, Strada di San Michele, Strada Ca' Barigone, Strada dei Laghi e Strada dei Bugari , compreso il tratto di Strada di San Michele di pertinenza del Castello di Serravalle. Le limitazioni resteranno in vigore comunque fino al transito dell'ultima vettura, con eventuale slittamento massimo di 30 minuti in caso di imprevisti. Il transito per residenti e attività commerciali è consentito fino alle 18:00.

chiusura di (dal bivio con Via F. Fiori a Strada Nona Gualdaria), (da Strada Nona Gualdaria a Via Cà dei Lunghi n. 195), , compreso il tratto di Strada di San Michele di pertinenza del Castello di Serravalle. Le limitazioni resteranno in vigore comunque fino al transito dell'ultima vettura, con eventuale slittamento massimo di 30 minuti in caso di imprevisti. Dalle 7:00 alle 16:30 di domenica 11 ottobre: chiusura di Strada del Fosso, Strada Cà Tonelli , strada sterrata di servizio di collegamento tra Strada Cà Tonelli e Strada Agnellino da Piandavello, abitato di Piandavello, Strada Agnellino da Piandavello, Strada Sesta Gualdaria (dal bivio con Strada Agnellino da Piandavello e nel tratto da Via Fiordalisio al civico 40/a di Strada Sesta Gualdaria) e Strada Greppa del Cerreto (da Strada Sesta Gualdaria a Via Calcinelli). Chiusura comunque fino al transito dell'ultima vettura, con eventuale slittamento massimo di 30 minuti in caso di imprevisti. Il transito per residenti, attività commerciali e autorizzati è consentito fino alle 8:30 e nella fascia dalle 11:50 alle 12:20 , con possibile slittamento massimo di 30 minuti.

chiusura di , strada sterrata di servizio di collegamento tra Strada Cà Tonelli e Strada Agnellino da Piandavello, (dal bivio con Strada Agnellino da Piandavello e nel tratto da Via Fiordalisio al civico 40/a di Strada Sesta Gualdaria) e (da Strada Sesta Gualdaria a Via Calcinelli). Chiusura comunque fino al transito dell'ultima vettura, con eventuale slittamento massimo di 30 minuti in caso di imprevisti. , con possibile slittamento massimo di 30 minuti. Dalle 7:00 alle 15:30 di domenica 11 ottobre: chiusura di Via T. Lonfernini, compreso il parcheggio adiacente alla rosticceria La Rupe, Piazza di Sopra, Via A. Galassi, Piazza Grande, Piazza Mercatale e Via O. Scarito (da Piazza Mercatale alla rotonda della superstrada). Possibile slittamento massimo di 30 minuti in caso di imprevisti. Il transito per i residenti è consentito fino alle 9:00.



Città di San Marino, Chiesanuova e Fiorentino

Dalle 9:00 alle 20:00 di mercoledì 7 ottobre: chiusura di Via Tonnini , nel tratto da Piazzale Calcigni a Via Piana. Il tratto tra Via Giovan Battista Belluzzi e Piazzale Calcigni viene trasformato a doppio senso di marcia. È sempre consentito il transito ai residenti in senso di marcia contrario.

chiusura di , nel tratto da Piazzale Calcigni a Via Piana. Il tratto tra Via Giovan Battista Belluzzi e Piazzale Calcigni viene trasformato a doppio senso di marcia. Dalle 16:00 di venerdì 9 ottobre all'1:00 di sabato 10 ottobre: chiusura di Strada del Lavoro (dal bivio Costa dello Spino a Ponte dei Mulini), Strada di Galavotto, Strada delle Seriole, Ponte dei Mulini, Strada La Venezia, Strada dell'Olmeda, Via A. Barbieri, Strada del Pero Rosso, Via dei Faggi e Piazza Salvatore Conti . Le limitazioni resteranno in vigore comunque fino al transito dell'ultima vettura, con eventuale slittamento massimo di 30 minuti in caso di imprevisti. Il transito per residenti e attività commerciali è consentito fino alle 18:45.

chiusura di (dal bivio Costa dello Spino a Ponte dei Mulini), . Le limitazioni resteranno in vigore comunque fino al transito dell'ultima vettura, con eventuale slittamento massimo di 30 minuti in caso di imprevisti. Dalle 16:00 di venerdì 9 ottobre all'1:30 di sabato 10 ottobre: chiusura di Strada della Baldasserona, Costa del Santo, Strada Prima Gualdaria (dal bivio Costa del Santo a Viale Campo dei Giudei), Viale Campo dei Giudei (dal bivio con Strada di Montecchio a Via Montalbo), Via Montalbo, Via Piana (dal bivio con Via Valdes de Carli a Via Giovan Battista Belluzzi), Via Pietro Tonnini, Piazzale Calcigni, Via Giovan Battista Belluzzi, Piazzale Lo Stradone e Piazzale delle Nazioni Unite . Il divieto di sosta entra in vigore già alle 13:00 di venerdì 9 ottobre , mentre la chiusura al traffico veicolare scatta alle 16:00. Le limitazioni resteranno in vigore comunque fino al transito dell'ultima vettura, con eventuale slittamento massimo di 30 minuti in caso di imprevisti. Il transito per residenti e attività commerciali è consentito fino alle 19:00.

chiusura di (dal bivio Costa del Santo a Viale Campo dei Giudei), (dal bivio con Strada di Montecchio a Via Montalbo), (dal bivio con Via Valdes de Carli a Via Giovan Battista Belluzzi), . , mentre la chiusura al traffico veicolare scatta alle 16:00. Le limitazioni resteranno in vigore comunque fino al transito dell'ultima vettura, con eventuale slittamento massimo di 30 minuti in caso di imprevisti. Dalle 19:00 di venerdì 9 ottobre all'1:30 di sabato 10 ottobre: chiusure nel centro storico di San Marino lungo Via Paolo III, Contrada di Portanova, Piazza Sant'Agata, Piazzetta del Placito Feretrano, Contrada San Francesco, Contrada delle Mura, Piazzale G. Genga, Contrada Omerelli , piazzale antistante Palazzo Begni, Piazzetta del Titano, Via Eugippo, Contrada del Pianello, Piazza della Libertà, Contrada del Collegio, Piazzetta Garibaldi, Via Donna Felicissima e Via Gino Zani . Le chiusure resteranno in vigore comunque fino al transito dell'ultima vettura, con eventuale slittamento massimo di 30 minuti in caso di imprevisti. Il transito per residenti, attività commerciali e autorizzati è consentito fino alle 19:45.

chiusure nel lungo , piazzale antistante Palazzo Begni, . Le chiusure resteranno in vigore comunque fino al transito dell'ultima vettura, con eventuale slittamento massimo di 30 minuti in caso di imprevisti. Dalle 9:00 alle 22:30 di sabato 10 ottobre: chiusura di Strada Monte Diodato (esclusi i residenti), Strada di Canepa, Strada Prima Gualdaria (dal bivio con Strada di Canepa a Strada del Lavoro), Strada del Lavoro (dalla centrale di potabilizzazione a Ponte dei Mulini), Ponte dei Mulini, Strada La Venezia, Strada Cà Balducci, Strada del Ponte (dal bivio Cà Balducci a Via Ventun Settembre), Via Ventun Settembre (da Strada del Ponte a Via Salcette), Piazza Dodici Ottobre, Via Pier Fornaccio e parcheggio del Cimitero di Fiorentino. Le chiusure resteranno in vigore comunque fino al transito dell'ultima vettura, con eventuale slittamento massimo di 30 minuti in caso di imprevisti. Il transito per residenti e attività commerciali è consentito fino alle 12:30 e nella fascia dalle 16:40 alle 17:10, con possibile slittamento massimo di 30 minuti.



Le deroghe e i percorsi alternativi

L'ordinanza prevede, per numerose strade interessate dal passaggio delle vetture, che le chiusure possano protrarsi fino al transito dell'ultima auto, con eventuale slittamento massimo di 30 minuti in caso di imprevisti. In alcuni casi, la stessa possibilità di slittamento riguarda anche le fasce orarie di transito riservate a residenti e attività commerciali. I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati, come previsto dall'ordinanza della Segreteria di Stato per gli Affari Interni.





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