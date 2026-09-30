RALLY RallyLegend 2026, stretta su alcol e sicurezza: multe fino a 2mila euro Dall’8 all’11 ottobre misure straordinarie nelle aree della manifestazione: stop ad alcolici dalle 21 alle 3 anche nelle adiacenze entro un raggio di 500 metri

RallyLegend 2026, stretta su alcol e sicurezza: multe fino a 2mila euro.

Misure straordinarie in vista di RallyLegend 2026, in programma a San Marino dall’8 all’11 ottobre. Un decreto-legge, anticipato con un post e una grafica dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, introduce una serie di limitazioni con l’obiettivo di garantire ordine e sicurezza pubblica durante la manifestazione.

Tra le disposizioni principali c’è lo stop alla vendita e al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 21 alle 3 nelle aree interessate dall’evento, in quelle individuate dalla relativa ordinanza e nelle zone adiacenti, entro un raggio di 500 metri.

Previsto inoltre il divieto di introdurre o utilizzare bottiglie, borracce e altri recipienti in vetro o metallo, compresi alimenti e bevande contenuti in questo tipo di contenitori.

La stretta riguarda anche petardi, fuochi d’artificio, articoli pirotecnici e altri dispositivi in grado di produrre esplosioni, scoppi, fiammate o fumo. Vietati inoltre motoseghe, macchinari e dispositivi a motore, anche modificati o privati delle normali funzioni, quando utilizzati prevalentemente per produrre rumore.

Per chi viola le disposizioni sono previste sanzioni amministrative fino a 2.000 euro, con ulteriori previsioni in caso di recidiva.

Le misure avranno carattere limitato nel tempo e accompagneranno i quattro giorni di RallyLegend, con l’obiettivo dichiarato di conciliare lo svolgimento della manifestazione con la sicurezza di residenti, spettatori, operatori e partecipanti. Il rafforzamento della disciplina si inserisce in un quadro normativo che nel 2026 ha già visto San Marino approvare una legge specifica sulla sicurezza durante le manifestazioni sportive.

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