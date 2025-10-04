TV LIVE ·
Rallylegend: al village la visita dei Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli

Circa 100.000 gli spettatori attesi nel week end ma anche tanti volti noti come l’ex pilota e conduttore Davide Valsecchi e la madrina di questa edizione Elenoire Casalegno.

di Giacomo Barducci
4 ott 2025
I Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli e Elenoire Casalengo, madrina dell'edizione
Giornata centrale di questa 23º edizione del Rallylegend. Rispettate le attese di pubblico con un afflusso totale previsto nel week end di circa 100.000 persone.

Legend occasione anche per la prima uscita istituzionale per i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accolti questa mattina al village dal presidente della Fams Paolo Valli e i Segretari di Stato Rossano Fabbri e Alessandro Bevitori. Tanto pubblico, ma anche tanti volti noti come l’ex pilota e conduttore Davide Valsecchi e la madrina di questa edizione Elenoire Casalegno.

"Quest'anno di festeggia la 23° edizione - commenta Elenoire Casalengo - e c'è un'atmosfera autentica, perché chi ama i motori racconta di sé una passione vera e poi non ci sono divisioni tra piloti e pubblico".

"È un evento pazzesco - aggiunge Davide Valsecchi - il pubblico viene trascinato da una grande passione, trascinato probabilmente anche dal talento e dalla forza di ex campioni del mondo che ha vinto due mondiali e si sta giocando il terzo nel mondiale rally. Io sono rimasto folgorato ed esaltato, bellissimo".




