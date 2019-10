RallyLegend: la Reggenza in visita al Village, si entra nel vivo dell'evento

Il RallyLegend entra nel vivo con il secondo giorno di gare. Migliaia di visitatori, 150 equipaggi di cui la metà proveniente da fuori San Marino e Italia e oltre 250 tra giornalisti e operatori sono alcuni dei numeri dell'evento. Questa mattina la visita dei Capitani Reggenti al Rally Legend Village a Serravalle. I capi di Stato hanno incontrato i membri dello staff e girato tra gli stand con le esposizioni di auto da rally e veicoli di lusso. Ieri sera sul Pianello gli appassionati di motori hanno incontrato i big del settore. Partecipano al Legend personaggi come Ken Block, Miki Biasion e Gigi Galli.

In quattro giorni 1200 le persone che si occupano dell'organizzazione. Dal Rally Legend parlano di presenze in aumento quest'anno. E' ancora presto, specificano, per avere numeri precisi sui visitatori, ma giovedì al “Legend Show” a Serravalle c'erano dalle 3mila alle 4mila persone. Gli hotel registrano il tutto esaurito, fa sapere Francesco Brigante, presidente San Marino 2000. Anche oggi diverse le strade chiuse e le deviazioni. Domani sarà la giornata finale.