Rallylegend rafforza la sicurezza: control room, telecamere, droni e steward operativi sul territorio

Motori pronti ad accendersi per il Rallylegend, fino a domenica, ma quest’anno con un’attenzione ancora maggiore alla sicurezza. Rafforzate le misure di prevenzione dopo gli episodi registrati l'anno scorso: lancio di petardi sul pubblico con conseguenti feriti e incendi in territorio. Una situazione che aveva creato disagi e polemiche.

Il governo si fa trovare pronto e adotta un decreto-legge straordinario dedicato proprio all’ordine e alla sicurezza del Rallylegend: stop a dispositivi esplodenti, a motoseghe e dispositivi a motore e multe fino a 2mila euro. Niente alcol dalle 21 alle 3 nelle aree interessate dall'evento. L'Iss ricorda che vendita e somministrazione di alimenti e bevande sono riservate agli operatori autorizzati.

Il cuore operativo della sicurezza sarà al Multieventi Sport Domus, dove, accanto al Rally Village, è stata allestita la control room con gli operatori ingaggiati dall'organizzazione e le forze dell'ordine: Gendarmeria e Polizia Civile. Tutto il personale dei due corpi di polizia al lavoro nei giorni della manifestazione, con la Guardia di Rocca in supporto. Potenziate le pattuglie serali, i controlli su tutto il territorio, pronta la squadra anticendio e un coordinamento con i Vigili del fuoco, anche i militi volontari a gestire il traffico. Tutto pronto insomma per affrontare le situazioni più svariate: dalla control room si monitorano gli eventi e si coordinano i controlli sul territorio, lungo il percorso e nelle zone maggiormente frequentate dal pubblico. Gli steward, coordinati dalla Gendarmeria, sono aumentati del 20-30% rispetto all'anno scorso.

"12 vetture presenti sul percorso - illustra Mauro Zambelli, direttore gara Rally Legend -, 350 commissari distribuiti anche questi su tutte le prove speciali giorno per giorno, così come 120 steward. Per steward intendiamo persone abilitate alla gestione del pubblico, per intenderci quelli che vediamo dentro gli stadi, anche in questo caso collegati con questa sala controllo: potranno così intervenire direttamente e interagire con il caposettore che sarà qui presente con noi in direzione gara".

L’obiettivo è garantire che uno degli appuntamenti più attesi dell’anno possa svolgersi nel segno dello spettacolo e della passione per i motori, ma in condizioni di massima sicurezza per spettatori, equipaggi, operatori e residenti. E allora scendono in campo anche quattro operatori-piloti impegnati con i droni, con apparati capaci di dialogare via audio con il pubblico e di operare in condizioni meteo non favorevoli. Otto le telecamere fisse distribuite sul territorio, che potranno essere spostate in base allo sviluppo delle prove. A queste si aggiungono vetture dotate di dashcam, bodycam indossate dagli operatori e auto equipaggiate con telecamere a 360 gradi sul tetto, per garantire una visione in tempo reale del percorso e consentire interventi più rapidi e coordinati con le forze dell’ordine.