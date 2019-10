RallyLegend, seconda giornata di gare: le strade chiuse sabato 12 ottobre

Il RallyLegend prosegue a San Marino e giunge alla sua seconda giornata di gare. Queste le strade chiuse nella giornata di oggi, sabato 12 ottobre:

– dalle ore 10.30 alle ore 20.30 di sabato 12 ottobre 2019 (comunque fino al passaggio dell’ultima vettura) con transito per i residenti fino alle ore 12.00 e dalle ore 15.50 circa alle ore 16.05 circa del 12 ottobre 2019 – PS “La Casa”: Str. della Baldasserona da Sacello del Santo a bivio Costa del Santo, Costa del Santo, Str. Prima Gualdaria da Costa del Santo a Str. del Lavoro, Str. del Lavoro, Ponte dei Mulini, Str. La Venezia, Str. Cà Balducci, Str. del Ponte da bivio Str. Cà Balducci a Via XXI Settembre, Via XXI Settembre da Str. del Ponte a P.zza XII Ottobre (Fiorentino);

– dalle ore 11.00 alle ore 21.30 del 12 ottobre 2019 (comunque fino al passaggio dell’ultima vettura) con transito per i residenti fino alle ore 12.40 e dalle ore 16.45 circa alle ore 17.00 circa del 12 ottobre 2019 (nel senso di marcia della prova speciale) – PS “Piandavello”: Str. del Fosso, Str. Cà Tonelli, Str. sterrata e asfaltata di servizio (di collegamento tra Str. Cà Tonelli e abitato di Piandavello), Str. Agnellino Da Piandavello, Str. Sesta Gualdaria dal civico n. 59 a bivio Str. Greppa del Cerreto, Str. Greppa del Cerreto da Str. Sesta Gualdaria a bivio con Str. Calcinelli;

– dalle ore 18.00 di venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 20.00 di domenica 13 ottobre 2019 (comunque fino al passaggio dell’ultima vettura) con transito per i residenti fino alle ore 08.30 del 12 ottobre 2019 e dalle ore 22.00 del 12 ottobre alle ore 07.00 del 13 ottobre 2019 – PS “The legend”: Str. La Ciarulla da bivio Str. Costa del Bello a bivio Str. Acquasalata, zona industriale La Ciarulla, Str. dell’Assenzio, Via dei Cerri, Str. La Ciarulla, Str. Bulumina, Str. Borrana, Str. Acquasalata (da Str. La Ciarulla a bivio Str. Cardio)."

- dalle ore 14.00 di venerdì 4 ottobre 2019 alle ore 24.00 di lunedì 14 ottobre 2019: intera area P.le Giovanni Paolo II (compresa area retrostante palestra Casadei);