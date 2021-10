RallyLegend: tutte le strade chiuse

REPUBBLICA DI SAN MARINO SEGRETERIA DI STATO AFFARI INTERNI ORDINANZA N. 138/2021

Vista la richiesta della Zeromille S.r.l., in occasione della “19a edizione del Rallylegend di San Marino”, che si svolgerà dall’1 al 10 ottobre 2021, nei Castelli di San Marino Città, Borgo Maggiore, Serravalle, Chiesanuova e Fiorentino, con osservanza delle prescrizioni della Polizia Civile, resteranno chiuse al traffico veicolare con divieto di sosta le seguenti strade e piazze:

- dalle ore 14.00 di venerdì 1 ottobre 2021 alle ore 24.00 di lunedì 11 ottobre 2021: intera area P.le Giovanni Paolo II (compresa area retrostante palestra Casadei);

- dalle ore 08.00 di lunedì 4 ottobre 2021 alle ore 24.00 di domenica 10 ottobre 2021: Via Rancaglia, da incrocio con Str. la Ciarulla (distributore ERG) fino ad incrocio con Via Ponte Mellini, intera area parcheggio Stadio di Serravalle, Parcheggio CONS (zona antistante e retrostante palestra Casadei), Parcheggio Multieventi (zona antistante e retrostante Multieventi Sport Domus), Parcheggio adiacente alla rotonda delle Strade la Ciarulla e Costa del Bello (parte relativa alla proprietà pubblica);

- dalle ore 00.00 di mercoledì 6 ottobre 2021 alle ore 24.00 di domenica 10 ottobre 2021

– Parcheggio mensa in Costa del Bello e Parcheggio Palestra Ex Mesa in Str. la Ciarulla; - dalle ore 07.00 alle ore 15.30 di venerdì 8 ottobre 2021 e comunque fino al transito dell’ultima vettura per lo svolgimento dello shakedown “I Laghi”: Str. Ca’ Barigone, Str. dei Laghi, Str. dei Bugari, Str. di San Michele (fascia oraria di transito riservata ai residenti fino alle ore 09.00 e sempre nel senso di marcia del percorso di gara);

- dalle ore 18.00 di venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 03.00 di sabato 9 ottobre 2021 e comunque fino al transito dell’ultima vettura per lo svolgimento della PS “San Marino”: Str. della Ginestrina, Str. del Lupo, Str. Terza Gualdaria, da Str. del Lupo a Str. di Monte Diodato, Str. di Monte Diodato, Str. di Canepa, Str. Prima Gualdaria, da Str. di Canepa a bivio Viale Campo dei Giudei, Viale Campo dei Giudei da bivio Str. Prima Gualdaria a bivio Via Montalbo, Via Montalbo, Via Piana, Via Oddone Scarito (da Via Piana a Ferramenta Righi), Via G.B. Belluzzi (compreso Parcheggio n.1), Viale Lo Stradone fino a bivio con Via Paolo III (fascia oraria di transito riservata ai residenti fino alle ore 19.00 e sempre nel senso di marcia della prova speciale);

- dalle ore 19.00 di venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 01.30 circa di sabato 9 ottobre 2021 e comunque fino al transito dell’ultima vettura per riordinamento vetture: Via Paolo III, Contrada di Portanova, Piazza Sant’Agata, Contrada San Francesco, Contrada delle Mura, P.le G. Genga, Contrada Omerelli, P.le Antistante Palazzo Begni, Piazza Titano, Via Eugippo, Contrada del Pianello, Piazza della Libertà, Contrada del Collegio, Piazza Garibaldi, Via Donna Felicissima, Via Gino Zani (fascia oraria di transito riservata ai residenti fino alle ore 19.45 e sempre nel senso di marcia del percorso di gara);

- dalle ore 10.30 alle ore 20.30 di sabato 9 ottobre 2021 e comunque fino al transito dell’ultima vettura per lo svolgimento della PS “I Laghi”: Via Ranco, da bivio Via F. Fiori a Str. Nona Gualdaria, Str. Nona Gualdaria, Via Cà Dei Lunghi, da Str. Nona Gualdaria a Rotatoria Ospedale di Stato, Str. Auloceto, Str. Cà Barigone, Str. dei laghi, Str. dei Bugari, Str. di San Michele (fascia oraria di transito riservata ai residenti fino alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 (circa) alle ore 16.45 e sempre nel senso di marcia della prova speciale);

- dalle ore 10.30 alle ore 20.30 di sabato 9 ottobre 2021 e comunque fino al transito dell’ultima vettura per lo svolgimento della PS “La Casa”: Str. della Baldasserona, Costa del Santo, Str. Prima Gualdaria, da bivio Costa del Santo a Str. del Lavoro, Str. del Lavoro, Ponte dei Mulini, Str. la Venezia, Str. Cà Balducci, Str. del Ponte, da bivio Cà Balducci a Via Ventun Settembre, Via Ventun Settembre, da Str. del Ponte a Piazza Dodici Ottobre (fascia oraria di transito riservata ai residenti fino alle ore 13.15 e dalle ore 16.55 alle ore 17.10 circa e sempre nel senso di marcia del percorso i gara);

- dalle ore 18.00 di venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 20.00 di domenica 10 ottobre 2021 e comunque fino al transito dell’ultima vettura per lo svolgimento del PS “The Legend”: Str. la Ciarulla, da bivio Costa del Bello a bivio Str. Acquasalata, zona industriale la Ciarulla, Str. dell’Assenzio, Via dei Cerri, Str. la Ciarulla, Str. Bulumina, Str. Borrana, Str. Acquasalata, da Str. la Ciarulla a bivio Str. Cardio, (fascia oraria di transito riservata ai residenti fino alle ore 08.30 del 9 ottobre 2021 e dalle ore 22.00 del 9 ottobre 2021 alle ore 07.00 del 10 ottobre 2021 e sempre nel senso di marcia del percorso di gara);

- dalle ore 10.00 alle ore 17.30 di sabato 9 ottobre 2021 e dalle ore 08.00 alle ore 16.00 di domenica 10 ottobre 2021: Str. la Ciarulla da rotonda Costa del Bello a Str. Acquasalata (è garantito il transito ai residenti e alle attività commerciali);

- dalle ore 09.00 alle ore 16.00 di domenica 10 ottobre 2021 e comunque fino al transito dell’ultima vettura: Via T. Lonfernini, Piazza di Sopra, Via A. Galassi, Piazza Grande, Piazza Mercatale, Via O. Scarito da Piazza Mercatale a rotonda Superstrada. Inoltre, dalle ore 19.00 di venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 06.00 di domenica 10 ottobre 2021 la viabilità ordinaria della rotatoria di Str. la Ciarulla e di Costa del Bello verrà modificata con l’interdizione del traffico veicolare verso Costa del Bello per i veicoli provenienti dalla zona industriale La Ciarulla; dalle ore 19.00 di venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 22.00 di domenica 10 ottobre 2021 Str. Friginetto sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia anche per i non residenti.

IL SEGRETARIO DI STATO

Elena Tonnini













REPUBBLICA DI SAN MARINO SEGRETERIA DI STATO AFFARI INTERNI ORDINANZA N. 139/2021

Vista la richiesta del Capitano di Castello di Montegiardino, in occasione del passaggio delle vetture del Rally Legend, con osservanza delle prescrizioni della Polizia Civile, saranno chiusi al traffico veicolare e alla sosta Piazza della Pace, Piazzetta Casadei Fratelli, Piazzetta Alceste Preda Ferri e Via del Dragone dalle ore 21:30 di venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 00.30 del giorno successivo. Inoltre Strada Belmonte sarà trasformata in senso unico con direzione monte-mare durante tutto l’orario disposto dalla presente ordinanza.

IL SEGRETARIO DI STATO F.to) Elena Tonnini











