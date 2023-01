Rampe in punti strategici, un progetto contro le barriere architettoniche taglia i costi con misure standard

l'intervista a Luigi Di Paolo e Roberto Ciavatta

La sua forza è che coinvolge associazionismo, Segreterie di Stato e tessuto economico sammarinese; l'innovazione nell'utilizzo di economiche misure standard, utilizzabili anche in Centro Storico. Il progetto contro le barriere architettoniche è di un volontario, che fa parte dell'associazione Parkinson e che ha offerto la competenza lavorativa maturata in anni nel settore delle costruzioni alla causa. Mentre ogni rampa è un prototipo con costi elevati e tempi lunghi di consegna, perché costruite su misura, il sistema proposto prevede un pannello da un metro con piano antiscivolo, quattro vitoni per dare la possibilità di livelli e inclinazioni, collegabile con una cerniere ad altre rampe Fondamentale è l'economicità del sistema “E' universale e modulabile e può essere una risposta al problema delle barriere architettoniche” così il Segretario Roberto Ciavatta, che ne ha parlato in Congresso e poi coinvolto le associazioni di categoria.

Nel video l'intervista a Luigi di Paolo, volontario associazione Parkinson e Roberto Ciavatta, Segretario Sanità e Pari Opportunità