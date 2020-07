Raphael Gualazzi annulla il tour. Rimandata la data del 4 agosto sul Titano

Le prossime date del concerto di Raphael Gualazzi sono rimandate. Ad annunciarlo lo stesso cantante sui social. "A causa di un piccolo intervento chirurgico - scrive lo stesso Gualazzi su Facebook - mi vedo costretto a rinunciare ad esibirmi negli appuntamenti già programmati per le prossime settimane"

Sul Titano l'appuntamento era previsto per il 4 agosto in occasione dell'Ace Festival.

Annullate anche le tappe a Salerno, il 26 luglio, a Monforte (in provincia di Cuneo, il 2 agosto), a l' Aquila il 5 agosto e a Pistoia il 6 agosto. Sembrano invece confermate le date a partire dal 20 agosto.

Il cantante urbinate, autore di Carioca, brano presentato nell'edizione 2020 di Sanremo, assicura "presto saremo di nuovo insieme".

L'ufficio stampa dell'Ace Festival fa sapere che la data del 4 agosto è soltanto rimandata. Il nuovo appuntamento sarà fissato tra settembre e ottobre. Chi avesse già acquistato il biglietto potrà scegliere se richiedere il rimborso o cambiare il biglietto per la nuova data. Non solo: il 4 agosto ci sarà comunque un concerto e sarà gratuito. Il nome del nuovo artista ancora non è noto, ma la tipologia, assicurano dall'ufficio stampa, sarà in linea con lo stile di Gualazzi.