Rapporti bilaterali: visita in Repubblica del Sottosegretario italiano Gabrielli. Confronto sulla sicurezza Dopo un incontro, al Begni, con il Segretario di Stato Beccari, l'udienza dalla Reggenza

“Ho sempre guardato alla Repubblica come a un modello”. Così il Sottosegretario italiano alla Presidenza del Consiglio - con delega alla sicurezza -, nel corso dell'udienza a Palazzo. Legame di amicizia consolidato, quello di Franco Gabrielli, con il Titano. La visita precedente 4 anni fa, quando ricopriva la carica di Capo della Polizia. Oggi, prima di recarsi dalla Reggenza, un confronto al Begni con il Segretario Beccari, alla presenza del Comandante della Gendarmeria Faraone. Nel corso dell'incontro una panoramica su tematiche d'intelligence; si è parlato della necessità di rafforzare la cooperazione tra Stati per raggiungere un sistema di sicurezza globale: condizione essenziale per lo sviluppo di società democratiche, sicure e garanti della difesa, nazionale e internazionale. Dal colloquio – ha affermato dal canto suo Beccari - “è emersa la volontà di adoperarsi, insieme, per prevedere un contesto bilaterale che sia rispettoso delle necessità”, di entrambi i Paesi, “di garantire parametri di sicurezza sempre migliori”. I Capitani Reggenti, ricordando la recente visita istituzionale a Roma, hanno parlato di rinnovato impulso alle relazioni bilaterali. Solo con una comune mobilitazione – hanno aggiunto – è possibile fronteggiare le minacce alla sicurezza.

