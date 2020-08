MEETING20 Rapporti Italia-San Marino, incontro tra il Segretario di Stato Beccari e la vice ministra degli Esteri Del Re Bilaterale per affrontare una serie di argomenti, dal caso targhe alle frequenze radiotelevisive alla pandemia da coronavirus. Questa sera panel sull'Europa col Segretario agli Esteri

Giornata densa di incontri al Meeting, anche per i Segretari di Stato San Marino, e per i deputati italiani intervenuti al vertice tradizionale dell'intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, per parlare di educazione e formazione, temi quanto mai cari ed ampiamente sviscerati qui al Meeting, a partire dalle parole di Mario Draghi intervenuto martedì all'incontro inaugurale. Al panel di questa mattina hanno partecipato i deputati Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia, Giancarlo Giorgetti vice segretario della Lega, Maurizio Lupi presidente dell'intergruppo, e Gabriele Toccafondi di Italia Viva. Ma soprattutto questa mattina il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, che questa sera sarà protagonista all'incontro principale della serata, dedicato ad una “Nuova visione per l'Europa”, insieme a David Sassoli presidente del Parlamento Europeo, che interverrà da remoto, ha incontrato la vice ministra degli Esteri italiana Emanuela Del Re. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nel video le interviste a Emanuela Del Re, vice ministra Esteri, e a Luca Beccari, Segretario di Stato agli Esteri

