Rapporto ECRI: Comites soddisfatto per le raccomandazioni

Fra le 10 raccomandazioni pubblicate nell'ultimo report dall'organo anti-razzismo e discriminazione del Consiglio d'Europa è arrivato l'invito a introdurre una maggiore flessibilità in materia di doppia cittadinanza al momento dell'acquisizione di quella sammarinese. Punto accolto con grande soddisfazione dal Comites San Marino: “Si tratta di suggerimenti – evidenzia il presidente Alessandro Amadei – già formulati più volte anche in passato dall'ECRI e sono in perfetta linea con la richiesta che da tempo avanziamo; eliminare dalla normativa vigente l'obbligo di rinuncia alla cittadinanza originaria come condizione per l'acquisire quella sammarinese e introdurre il diritto di elettorato passivo in occasione delle elezioni delle Giuste di Castello”.

“È l'ora – aggiunge Amadei - di superare i paradigmi culturali che impediscono di inquadrare il tema della cittadinanza nella giusta ottica, andando così oltre i pregiudizi, le paure ingiustificate e gli stereotipi anacronistici. Quando si parla di cittadinanza e di partecipazione degli stranieri residenti alla vita pubblica, si parla di diritti civili, ovvero di un insieme di libertà e prerogative fondamentali per la tutela della dignità umana e per la costruzione di una società giusta e democratica”.