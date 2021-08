Rapporto Istituto superiore di Sanità: ospedalizzazione per i non vaccinati 7 volte più alta

A San Marino fino a lunedì non si avranno aggiornamenti sulla situazione Covid: restano dunque 65 i positivi attivi, 2 fuori territorio. Tra i positivi, 9 sono ricoverati, uno in terapia intensiva ma non intubato. Sono quasi tutti ospiti del Casale La Fiorina, con pochi sintomi o asintomatici, che tra l'altro verranno sottoposti a tampone tra lunedì e martedì, e che dunque potrebbero anche essere dimessi.

In Italia nel rapporto di sorveglianza integrata dell'Istituto superiore di Sanità si legge come il tasso di ospedalizzazione negli ultimi 30 giorni, per i non vaccinati, è stato oltre sette volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo. A livello regionale sono Sicilia e Sardegna a rischiare la zona gialla già tra una settimana, ed anche la Toscana, che vanta l'incidenza più alta tra le regioni italiane. Già in Sicilia parecchi sindaci dispongono l'obbligo di mascherine all'aperto nei luoghi turistici particolarmente frequentati, dal weekend di ferragosto.

E mentre negli Stati Uniti c'è il via libera alla terza dose di vaccino per i fragili, Los Angeles e Chicago hanno annunciato l'obbligo di vaccinazione per tutti i docenti e il personale scolastico, entro il 15 ottobre. In Francia invece quinto fine settimana consecutivo di proteste da parte dei “no Green pass”: il lasciapassare serve per accedere a ristoranti, cinema, musei, trasporti a lunga distanza ed altri luoghi pubblici, e viene rilasciato a persone vaccinate, guarite dal Covid-19 o sottoposte di recente a tampone.

Nel video l'intervento di Giovanni Rezza, Direttore generale della Prevenzione presso il ministero della Salute