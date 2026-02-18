SAN MARINO Rapporto sull'incidentalità: negli ultimi 5 anni registrato un +41%. In diminuzione i decessi La percentuale di incidenti avvenuti in “Superstrada”, rispetto al totale degli incidenti, rimane costante nel tempo, attestandosi al 24,5%, mentre il numero dei morti nell’arteria principale sammarinese è diminuito drasticamente.

153 incidenti, 196 feriti e nessun decesso: sono i numeri dei sinistri stradali a San Marino nel 2025 raccolti dall'Ufficio Nazionale di Statistica e i Corpi di Polizia. L'ultimo quinquennio (2021-2025) ha registrato 199 sinistri e 303 feriti in più rispetto ai precedenti 5 anni. In totale controtendenza invece il dati sui decessi diminuiti del 50% (da 8 a 4).

La percentuale di incidenti avvenuti in “Superstrada”, rispetto al totale degli incidenti, rimane costante nel tempo, attestandosi al 24,5%, mentre il numero dei morti nell’arteria principale sammarinese è diminuito drasticamente: nell’ultimo quinquennio si è registrato solo 1 decesso, mentre nel quinquennio precedente i decessi erano stati 3. La maggior parte degli incidenti sulle nostre strade avviene tramite scontro frontale o laterale e le principali cause sono la distrazione e l'eccesso di velocità. In calo i sinistri legati al mancato rispetto delle regole di precedenza che passano dall'11,3% al 7,4%.

Nella maggior parte dei casi la vittima o i feriti dell'incidente sono i conducenti. Tra gli infortuni oltre il 22% sono registrati nella fascia d'età 0-17 anni. Il Castello più “pericoloso” rimane Serravalle con il 38% degli incidenti. Escludendo la superstrada le strade di collegamento con la concentrazione maggiore di incidenti e feriti sono via Ranco, via del Serrone e via Ca' dei Lunghi.



