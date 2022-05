Rapporto tra istituzioni: visita dei Capitani Reggenti alla Polizia Civile

Sentiamo Elena Tonnini

La visita dei Capi di Stato nella sede della Polizia Civile, accompagnati dal Segretario di Stato agli Affari Interni Tonnini, si inserisce in un rapporto tra istituzioni e vuole andare oltre la routine. Ci tengono a sottolineare il concetto di gioco di squadra i Capitani Reggenti, nel rimarcare come le singole persone creino un sistema, per il bene comune. Sottolineano il valore di una divisa la cui presenza non è scontata, come lo è invece il valore di ogni persona che la indossa. Per il comandate Werther Selva l'occasione di rispolverare per sommi i capi dati del 2021, che dai 197 incidenti stradali, al più di un chilo di sostanze stupefacenti sequestrate, agli interventi per liti familiari, al deferimento all'autorità giudiziaria per due casi di violenza sessuale di gruppo, alle verifiche amministrative fino ai 700 interventi della sezione antincendio, fanno comprendere la polivalenza del corpo, cui negli ultimi due anni di è affiancato l'impegno legato alla pandemia. Grazie al corso- concorso, presto nuove risorse compenseranno la carenza di organico.

Nel video l'intervista ad Elena Tonnini, Segretario di Stato Affari Interni