MUSICA Rapublic, è la serata di Nitro: "Sarà un live di buon gusto" Domani Artie Five e Digital Astro

È arrivata l'ora di rappare sul Titano. Al Campo Bruno Reffi full immersion di musica rap, hip hop e street art rappresentata dal collettivo di writer del circondario, Segnali Urbani. Tutto questo è Rapublic, evento organizzato dall'associazione YOUth e sostenuto dalla Segreteria al Turismo, arrivato alla quarta edizione. Cultura underground, gare di freestyle tra ragazzi provenienti da tutta Italia, con Tecniche perfette, e grandi nomi sul palco. Si parte stasera con Nitro, gigante della scena rap italiana venuto alla ribalta con i Machete Mixtape e famoso per canzoni come Pleasantville e la più di recente Too Late, in collaborazione con Madame e traccia bonus del suo ultimo album, Outsider. Per lui è il primo show a San Marino. "Qui la gente è molto accogliente, San Marino mi ha fatto una buona impressione - racconta Nitro -. Ho iniziato con il Tecniche perfette, quindi per me questo evento è un tuffo nel passato e spero che tanti giovani che si sono esibiti su questo palco facciano carriera". Stasera live band ad accompagnare l'artista: "I promoter qui hanno buon gusto - spiega Nitro - ed è per questo che hanno optato per la band live, anziché il dj set".

Nel video l'intervista a Nitro

