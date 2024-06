MUSICA Rapublic, l'emozione degli emergenti e i consigli degli esperti: "Non solo freestyle, allenatevi a scrivere canzoni" Stasera Artie Five e Digital Astro.

Il mondo urban da ieri vive al Campo Bruno Reffi. Mentre i ragazzi sul palco si sfidano a colpi di barre, i writer del circondario riempiono i pannelli di colore, mostrando a San Marino il loro stile di street art. È la seconda giornata di Rapublic, evento organizzato dall'associazione YOUth, e l'adrenalina è già alle stelle per il concerto di stasera, con Artie Five e Digital Astro.

Nell'attesa spazio alle giovani promesse, che rima dopo rima si stanno ritagliando uno spazio nella scena rap italiana. "Vengo da Riccione e metto tanto del mio territorio nelle canzoni - racconta Beart -. Viviamo la musica in modo colloquiale e vogliamo trasmettere emozioni".

A prendere il volo con le ultime canzoni è anche Adriana, una ragazza in uno mondo, quello del rap, prettamente maschile: "La cosa non mi ha mai penalizzato - spiega -. Mi sono sempre trovata bene in questo ambiente. Essere una rapper donna, considerata forte, per me è stato al contrario un valore aggiunto".

In Tecniche perfette, una delle più importanti gare di freestyle nazionali, i rapper si sfidano sfoggiando fantasia e incastri, con l'obiettivo di dimostrare il loro valore. Per loro i consigli degli ideatori del format, Double S, dj che collabora con mostri sacri come Fabri Fibra, e Mastafive. "Allenatevi tanto - consiglia Dj Double S -, non solo in freestyle, ma anche a scrivere delle belle canzoni. Sono quelle che rimangono nel tempo". "Le battle di freestyle sono un'occasione per saggiare il livello dei futuri mc - commenta Mastafive -. Anche Fabri Fibra è passato da qui".

Nel video le interviste a Beart, Adriana, Dj Double S e Mastafive

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: