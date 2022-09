EVENTO RAPublic sold out: tanto pubblico e qualche polemica Circa 1.000 giovanissimi al concerto rap con gli emergenti e i "guest" Medy, MamboLosco, Paky. La madre di una ragazzina a cui è stata strappata la catenina chiede più controlli. Gendarmeria e organizzatori: "Numerosi gli addetti alla sicurezza"

Circa 1.000, in gran parte giovanissimi, hanno voluto esserci al Campo Bruno Reffi, all'ultima serata di RAPublic, festival sammarinese dell'Hip Hop giunto alla seconda edizione. Prima dodici rapper emergenti e poi, sia pure in ritardo rispetto agli orari previsti, i tre 'special guest': Medy, MamboLosco, Paky. Spazio anche ai 'writers' che nella prima serata non avevano potuto esibirsi. A fare gli onori di casa il rapper Irol.

Un evento di successo che però è stato anche teatro di episodi che hanno sollevato polemiche. A due ragazzine sono state strappate le collanine. La madre di una delle due sui social ha richiamato a maggiori controlli per evitare l'ingresso a San Marino di 'baby gang'. La Gendarmeria fa sapere di non aver sottovalutato il problema sicurezza garantendo una presenza adeguata a cui si sono aggiunti 'steward' dell'organizzazione e volontari che, tutti insieme, hanno raggiunto uno standard numerico elevato, se rapportato alle presenze e comparato ad eventi analoghi fuori territorio. Nessuna denuncia, ad ogni modo, è stata presentata. L'associazione “YOUth”, che ha organizzato l'evento, esprime dispiacere per l'accaduto. “Episodi di questo genere – afferma - non dovrebbero accadere” ma la mole di personale presente per la sicurezza, afferma, “era non solo sufficiente, ma altresì evidente”. “Certamente – conclude YOUth – continueremo a lavorare per far divertire i ragazzi creando ambienti di inclusione in sicurezza”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: