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Rassegna Archidays: si chiude la rassegna con due tavole rotonde

Due giorni dedicata alla figura di Gino Zani, guardando, in particolare, al suo lavoro tra Reggio Calabria e San Marino.

di Giacomo Barducci
20 giu 2026

Giornata conclusiva degli Archidays a San Marino, la rassegna di architettura e ingegneria sostenibile, voluto dall'ordine sammarinese. In programma per la sessione odierna due tavole rotonde dedicate alla pianificazione urbanistica e alla normativa antisismica facendo riferimento all'esperienza e al contributo in questi due ambiti offerti dall'ingegnere Gino Zani.

Proprio alla figura di Zani è dedicata questa quarta edizione, guardando, in particolare, al suo lavoro tra Reggio Calabria e San Marino. Inaugurata anche una mostra dedicata proprio all'ingegnere con una serie di documenti per ripercorrere i suoi lavori.

Nel servizio l'intervista a Gino Zani (Architetto e nipote omonimo Ing. Zani)




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