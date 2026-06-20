Rassegna Archidays: si chiude la rassegna con due tavole rotonde

Giornata conclusiva degli Archidays a San Marino, la rassegna di architettura e ingegneria sostenibile, voluto dall'ordine sammarinese. In programma per la sessione odierna due tavole rotonde dedicate alla pianificazione urbanistica e alla normativa antisismica facendo riferimento all'esperienza e al contributo in questi due ambiti offerti dall'ingegnere Gino Zani.

Proprio alla figura di Zani è dedicata questa quarta edizione, guardando, in particolare, al suo lavoro tra Reggio Calabria e San Marino. Inaugurata anche una mostra dedicata proprio all'ingegnere con una serie di documenti per ripercorrere i suoi lavori.

Nel servizio l'intervista a Gino Zani (Architetto e nipote omonimo Ing. Zani)