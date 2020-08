Rassegna Copertina, rinviato lo spettacolo di stasera con il Duo Bucolico & I Camillas Concerto spostato causa maltempo. Prossimo appuntamento mercoledì 26 agosto.

Il concerto che andrà a concludere la programmazione musicale di Copertina, inizialmente in programma per questa sera, è rimandato a mercoledì 26 agosto, causa maltempo. Si terrà sempre al Campo Bruno Reffi.

La serata, in collaborazione con Associazione Culturale Marciamela-SMIAF Project, avrà inizio come consueto con una cena tematica, alle 19. Alle 21.30 lo spettacolo musicale gratuito dei Supermen che ha come protagonisti il Duo Bucolico e I Camillas.

Giovedì 27 agosto in programma l'ultimo evento che chiude la rassegna Copertina di quest'anno: in scena agli Orti Borghesi Elisa Manzaroli con lo spettacolo "Elisa Show Quarantine".

