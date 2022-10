MUSICA Rassegna musicale d'Autunno: al Titano "la Grande Voce" di Ille Saar

Si è concluso con il concerto di Francesco Libetta il ciclo dedicato al pianoforte della “Rassegna Musicale d'Autunno” che torna ad una programmazione settimanale.

Al Teatro Titano è andata in scena la "Grande Voce" dell'estone Ille Saar, accompagnata al pianoforte da Fabrizio Di Muro, già nota al pubblico sammarinese per aver debuttato a San Marino in occasione di “Castellaccio Vibra Musica.

Nel corso della serata presentate alcune delle arie più note che sono state i cavalli di battaglia delle grandi cantanti della storia, da Puccini a Turandot.

