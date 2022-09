Re Carlo III parla alla nazione: "Prometto di servirvi"

Alle 17 ora di Londra, Carlo III d'Inghilterra ha pronunciato il suo primo discorso in veste di nuovo re. Domani la proclamazione ufficiale, mentre per l'incoronazione solenne serviranno alcuni mesi. Il primogenito di Elisabetta II, che sale sul trono a 73 anni, è giunto a Buckingham Palace vestito con l'abito scuro del lutto. Acclamato dalla folla, si è fermato per scambiare parole e strette di mano. Si è quindi rivolto alla nazione. "Rinnovo la promessa di mia madre di servirvi per tutta la mia vita". Ha poi rimarcato come sia un momento di grande cambiamento per la famiglia reale. "Conto sull'amore della mia adorata moglie Camilla", ha aggiunto, evocandone l'aiuto come regina consorte. Ha inoltre sottolineato come William - Principe di Galles - sia suo successore. Parole di affetto anche per Harry e Megan. "Mia madre, ha detto durante il discorso, è stata fonte di ispirazione".