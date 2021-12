COVID 19 Record di contagi sul Titano: superata quota 100 in una sola giornata Scuola: in dad 10 classi alle elementari, tre alle medie e due sezioni delle materne. Verranno anticipate le vacanze natalizie. Domani i dettagli. Il Gruppo per le Emergenze sanitarie propone una 'stretta' sulle cliniche private

Oltre cento nuovi contagi rilevati oggi a San Marino. Mai così tanti in una sola giornata dall'inizio della pandemia ma chi è vaccinato – sottolinea il Direttore Generale Iss Sergio Rabini- è comunque molto protetto dalla malattia severa e i ricoveri in Ospedale restano stabili. Il quadro generale, comprensivo dei nuovi guariti, verrà reso noto domani, in tarda mattinata sul cruscotto dell'Iss al momento fermo alla situazione aggiornata alla mezzanotte di ieri, con 422 casi attivi. 5.618 le terze dosi o booster, tutte finora con Pfizer. Dall'inizio di dicembre 119 i residenti non vaccinati che hanno superato l'esitanza e si sono convinti a fare la prima dose. A questi si aggiungono anche 27 guariti che hanno ricevuto la dose unica. La terze dosi di Sputnik Light verranno somministrate dal 22 dicembre: 240 le prenotazioni confermate, anche se l'Iss raccomanda vivamente la terza dose Pfizer.

Sul fronte scuola il nuovo protocollo adottato prevede la didattica a distanza per tutti anche in presenza di un solo positivo in classe. Sono in Dad, ad oggi, due sezioni della scuola d'infanzia, 10 alle elementari e 7 alle medie. È certa la modifica del calendario scolastico in vista delle festività natalizie che quindi potrebbero essere anticipate, ma non per tutti gli ordini alla stessa maniera. Entro domani il Segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi chiarirà i dettagli con un'intervista già pianificata al tg San Marino. Il gruppo per le emergenze sanitarie ha intanto deciso di proporre al Governo una modifica all'ultimo decreto Covid con una ulteriore stretta sulle cliniche private per consentire di lavorare solo ai sanitari vaccinati o guariti e non più anche a chi presenta un tampone negativo.

Nel servizio l'intervista a Sergio Rabini, Direttore Generale Iss

