Record di iscritti al corso organizzato dalla Protezione Civile, Falcioni: "risultato storico per San Marino"

Il corso della Protezione Civile

Gli iscritti al corso di formazione dei volontari di Protezione Civile sono quasi 200: un record per San Marino, da inquadrare nella spinta emotiva data dalla pandemia, che le istituzioni hanno canalizzato prima ratificando il decreto delegato che istituisce il volontariato civile e poi organizzando il corso, che si avvale anche della collaborazione di esperti italiani. Alla fine di questo periodo formativo i volontari saranno definiti idonei per operare in scenari di emergenza.



Nel video l'intervista al Responsabile Protezione Civile Pietro Falcioni ed al Segretario al Territorio e Protezione Civile Stefano Canti, che ha frequentato il corso